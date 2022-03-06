Энергетики завершают устранение последствий циклона в Саратовской области. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает ПАО «Россети Волга».

Неблагоприятные погодные явления (шквалистый ветер до 22 м/с в сочетании со снегопадом) 5 и 6 марта вызвали ряд локальных отключений в электрических сетях в отдельных районах Саратовской области.

Несмотря на сложные погодные условия, гололедицу и снежные заносы на дорогах, а также перекрытие ряда автотрасс, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения потребителей. Используются резервные источники электроснабжения.

В работах задействованы силы и средства всех 7 филиалов компании, что позволит завершить восстановление электроснабжения потребителей в кратчайшие сроки.

Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам, нахождения в охранных зонах ЛЭП, складирования материалов и использования открытого огня в непосредственной близости к охранным зонам.

О случаях обрывов проводов необходимо сообщать по телефону единого контакт-центра ПАО «Россети» 8 800 220 0 220 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода, а также с помощью интернет-портала «Светлая страна»