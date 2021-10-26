Саратовский филиал «Т Плюс» полностью завершил ремонт на трубопроводе по улице Вишневая между проспектом 50 лет Октября и улицей Тверская.
Напомним, что жители района жаловались на отсутствие отопления в домах и несвоевременное принятие мер по этому вопросу.
Сейчас восстановленный трубопровод заполняется теплоносителем для подачи горячей воды и отопления к многоквартирным домам.
—Для завершения технологического процесса потребуется около четырех часов. После этого энергетики оповестят управляющие организации, чтобы они открывали задвижки внутри объектов, — сообщила пресс-служба организации.