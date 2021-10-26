проспектом 50 лет Октября

Саратовский филиал «Т Плюс» полностью завершил ремонт на трубопроводе по улице Вишневая междуи улицей Тверская.

Напомним, что жители района жаловались на отсутствие отопления в домах и несвоевременное принятие мер по этому вопросу.

Сейчас восстановленный трубопровод заполняется теплоносителем для подачи горячей воды и отопления к многоквартирным домам.