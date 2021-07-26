26 июля энергоблок №2 Балаковской АЭС отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Разгрузка и остановка энергоблока проведены в соответствии с регламентом безопасной эксплуатации, нарушений не допущено.

— Эти технические операции проводятся для обеспечения высокого уровня безопасности и надежности работы энергоблока и для надежности поставки электроэнергии потребителям. Проведение ремонта запланировано на 38 суток. В ходе него ремонтный выполнит более двух десятков работ, — отметил начальник отдела управления ремонтами Алексей Портнов.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС – без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным.