В Энгельсе прошли торжественные митинги, акции и мероприятия в честь празднования Дня Победы. Партийцы Энгельсского отделения «Единой России», депутаты и волонтеры вместе с жителями поздравили ветеранов и почтили память павших героев, защищавших нашу Родину от фашизма.

Совместно с администрацией Энгельсского района были организованы праздничные концерты во дворах жилых домов всех фронтовиков. Творческие коллективы Энгельса поздравляли ветеранов военными песнями и поздравительными адресами с подарками и цветами.

Адресное поздравления ветеранов стало доброй традицией в канун празднования Великой Победы. Депутаты партии «Единая Россия» приезжали к героям войны и труженикам тыла, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником.

Сейчас в Энгельсском районе проживает 42 ветерана, которые видели войну собственными глазами. Партийцы поздравили памятным подарком каждого фронтовика.

— Война коснулась каждую семью. Важно помнить и чтить героев тех лет всегда. Сегодня Партия реализовываете проект «Историческая память», в рамках которого в течение многих лет поддерживает мероприятия по поиску останков погибших солдат и возращению их родным. Считаю важным помогать нашим ветеранам каждый день, оказывать им всестороннюю помощь, особенно в столь трудной эпидемиологической обстановке, — рассказал и.о. Секретаря Дмитрий Плеханов.

Также, активное участие в поздравлении жителей района приняли волонтеры «Молодой Гвардии», организовав с 30 апреля по 9 мая на улицах города акцию «Георгиевская ленточка».

Объединяющей все поколения акция стала «Строфа Победы». Марафон чтения стихов о Великой Отечественной войне привлек к участию тысячи людей по всей стране. Также, в предверии 9 мая, партийцы Василий Кречин и Павел Чёрных организовали бесплатные стрижки для ветеранов и тружеников тыла.

9 мая, в день Великой Победы в Энгельсе прошли торжественные митинги. Каждый кто хранит память о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, присоединился к возложению цветов.

— 9 мая, день волнительный и радостный. Мы чтим память погибших героев и поздравляем живых легенд. Ветераны, которые прошли всю войну и все её лишения, но, совершили великий подвиг. Именно они ковали победу. Мы чествуем их, эти люди и есть Победа, — рассказала депутат Саратовской областной думы Юлия Ермакова.