Третий год Энгельсский район принимает участие в патриотической акции «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие партийцы Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия», волонтеры и депутаты всех уровней, они проверили свои знания истории России и ответили на вопросы о событиях Великой Отечественной Войны.

— Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этим было положено начало крупнейшей патриотической акции. Сегодня мы приняли участие в акции не только для того чтобы проверить свои знания, но и защитить историческую правду о подвиге нашей родины, отстоять честь тех людей, которые освободили мир от фашизма, — рассказал исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

«Диктант Победы» ежегодно организуется партией «Единая Россия», при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения «Волонтеры Победы». Итоги будут подведены 24 июня — победители получат приглашения на Парад Победы и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

На территории района в каждой школе был проведен «Диктант Победы», а также в Парке Покорителей космоса и Энгельсском краеведческом музее. Всего диктант написали более миллиона жителей Российской Федерации и на 16 тысячах площадок в 80 странах мира.