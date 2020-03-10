МУП «Энгельс-водоканал» задолжало за электроэнергию более 130 миллионов рублей. Об это сообщает пресс-служба ПАО «Саратовэнерго».

В январе вместо положенных 19 миллионов руководитель водоканала Александр Ковалеров направил в адрес энергетиков лишь 7,9 миллиона. В феврале и марте денег, по словам главы «Энгельс-Водоканал» не будет.

Ковалерова и бухгалтера предупредили об уголовной ответственности в случае невыплат.

— Помимо этого, гарантирующим поставщиком будет инициирована процедура банкротства МУП «Энгельс-Водоканал». ПАО «Саратовэнерго» намерено инициировать процедуру ограничения режима энергоснабжения до уровня аварийной брони в соответствии с действующим законодательством. При этом объекты водоснабжения отключены не будут, — оповещает пресс-служба энергетиков.

Руководство предприятия-должника просят принять необходимые меры для урегулирования ситуации. В крайнем случае представители ПАО «Саратовэнерго» будут вынуждены приостановить подачу электричества.