Энгельсская больница №1 внедрила современный аппарат ИВЛ по нацпроекту

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение») Энгельсская ГКБ №1 получила новый многофункциональный аппарат ИВЛ. Оборудование предназначено для респираторной поддержки пациентов в реанимации, включая критические состояния с поражением лёгких.
Ключевые возможности аппарата:
- Работа с пациентами всех возрастных групп;
- Два режима: инвазивная и неинвазивная вентиляция;
- Расширенный мониторинг дыхания и сенсорный интерфейс;
- Автономность до 2 часов благодаря встроенному аккумулятору.