Энгельсская больница №1 внедрила современный аппарат ИВЛ по нацпроекту

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение») Энгельсская ГКБ №1 получила новый многофункциональный аппарат ИВЛ. Оборудование предназначено для респираторной поддержки пациентов в реанимации, включая критические состояния с поражением лёгких.

Ключевые возможности аппарата: