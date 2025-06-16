Энгельсская больница №1 внедрила современный аппарат ИВЛ по нацпроекту

От
Новости Саратова
-
0
1

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение») Энгельсская ГКБ №1 получила новый многофункциональный аппарат ИВЛ. Оборудование предназначено для респираторной поддержки пациентов в реанимации, включая критические состояния с поражением лёгких.

Ключевые возможности аппарата:

  • Работа с пациентами всех возрастных групп;
  • Два режима: инвазивная и неинвазивная вентиляция;
  • Расширенный мониторинг дыхания и сенсорный интерфейс;
  • Автономность до 2 часов благодаря встроенному аккумулятору.