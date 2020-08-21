Сегодня, 21 августа, во второй раз за неделю бригада медиков подверглась нападению со стороны местных жителей.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что место имела лишь словесная перепалка без рукоприкладства. Но санитар Артём и участник произошедших событий нашему журналисту рассказал совсем иные события.

В 18:54 медикам поступил вызов о высоком давлении у 65-летней жительницы дома на улице Студенческая, 187А корпус 2. Через 15 минут на место прибыла бригада в составе фельдшера Алёны и санитара Артёма.

В квартире находилась 65-летняя женщина и ее несовершеннолетний сын. Когда фельдшер начала оказывать медицинскую помощь, в квартиру ворвался мужчина 30 лет, позже выяснилось, что он являлся еще одним сыном женщины. Дебошир начал мешать врачам и высказывать нецензурную брань в отношении врачей. Фельдшер просила мужчину отойти, так как он мешал введению внутривенного укола, но тот начал применять грубую физическую силу.

Бригадой было решено покинуть квартиру, но разозлившийся мужчина не останавливался и толкал медиков об стены. Когда врачи добежали до автомобиля и заблокировали в нем двери, дебошир продолжил к ним ломиться и вырывать ручки дверей.

Бригада медиков покинула указанный адрес и вызвала полицейских. Сейчас уже составлено заявление в полицию. Фельдшеру поставили диагноз: ушиб плечевого сустава, множественные гематомы.

Напомним, 19 августа от пьяного пациента пострадала фельдшер энгельсской бригады «скорой помощи» Альбина Ахметджанова.