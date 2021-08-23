Энгельсскую чиновницу, присвоившую себе 19 миллионов рублей из бюджетных денег признали виновной.

Эту сумму женщина украла в период с июля 2014 года по ноябрь 2018. Она занималась начислением зарплат сотрудникам семи бюджетных организаций, относящихся к администрации Энгельсского района.

Предоставляя подложные документы, женщина намеренно завышала зарплаты сотрудников, а разницу клала себе в карман.

В наказание чиновнице дали срок в 3,5 лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.