Прокуратура Энгельса выявила нарушение соблюдения законодательства о муниципальной службе в части урегулирования конфликта интересов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Начальник управления по культуре администрации Энгельсского муниципального района назначила свою сестру директором МБУ Дом культуры «Генеральский», также она издавала приказы о её премирование.

Она не уведомила главу района об этом, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

За это главе района прокуратура города внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.