В Энгельсском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности со строительной компании юридическому лицу. Об этом сообщили в областном УФССП.
Согласно материалам производства, долг за аренду транспорта превысил отметку в четыре миллиона рублей.
Обращение в суд повлекло за собой возбуждение исполнительного производства.
Поскольку должник так ничего не отдал, был направлен запрос в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что на его счету есть девять единиц спецтехники.
На них вынесли постановление о запрете регистрационных действий. После этого организация погасила долг.