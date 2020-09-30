В Энгельсском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности со строительной компании юридическому лицу. Об этом сообщили в областном УФССП.

Согласно материалам производства, долг за аренду транспорта превысил отметку в четыре миллиона рублей.

Обращение в суд повлекло за собой возбуждение исполнительного производства.

Поскольку должник так ничего не отдал, был направлен запрос в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что на его счету есть девять единиц спецтехники.

На них вынесли постановление о запрете регистрационных действий. После этого организация погасила долг.