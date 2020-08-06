На одном из рынков Заводского района Саратова была поймана с поличным 45-летняя жительница Энгельса, об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Женщина, проходящая по рынку, выбрала себе жертву – 87-летнего пенсионера, которому предложила приобрести абрикосы. За безобидной просьбой скрывалось желание узнать, сколько у пенсионера денег и где он их хранит. Выкрав у мужчины кошелек из кармана, женщина ушла с места преступления.

Ее поймали сотрудники правоохранительных органов, установив ее личность. У ранее судимой покровчанки также были изъяты похищенное пенсионное удостоверение и денежные средства пенсионера.

До суда она помещена под стражу.