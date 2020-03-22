Экипажи стратегических ракетоносцев начали подготовку к параду в честь Дня Победы на Красной площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ту-95МС дальней авиации ВКС России приступили к тренировкам воздушной части военного мероприятия. Всего было задействовано три самолета, а тренировки проходили на аэродроме Энгельс. Летчики отработали проход на аэродром в плотном строевом порядке «клином».

Летали бомбардировщики на высоте 400 метров со скоростью 500 километров в час. Интервалы и дистанции между ракетоносцами составляли порядка 50 метров.

По словам генерал-майора ДА Олега Пчелы, во время полетов летчики отработали групповую слетанность, полеты по временным интервалам, строевые развороты, набор высоты и снижение для прохода над полосой.