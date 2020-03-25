Стратегические бомбардировщики из Энгельса провели плановый облет северной части Тихого океана, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Два ракетоносца ТУ-95МС МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила более девяти часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Военно-воздушных сил Японии.

Как сообщается, полет проходил в рамках Международных правил использования воздушного пространства.

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