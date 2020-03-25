Стратегические бомбардировщики из Энгельса провели плановый облет северной части Тихого океана, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Два ракетоносца ТУ-95МС МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.
Продолжительность полета составила более девяти часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Военно-воздушных сил Японии.
Как сообщается, полет проходил в рамках Международных правил использования воздушного пространства.