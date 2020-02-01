На границе с канадским воздушным пространством были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом в Twitter написало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Вылетевшие с энгельсской авиабазы российские самолеты вошли в канадскую опознавательную зону ПВО, пролетев рядом с границами Соединенных Штатов Америки и Канады. При этом бомбардировщики оставались в нейтральном воздушном пространстве, не нарушая пространство США и Канады.

Командир NORAD, американский генерал Терренс О’Шонесси назвал полеты Ту-160 «продолжением наращивания все более агрессивных мер». Он считает, что в данной ситуации Россия выступила «противником», позволив свои ракетоносцам пролететь вблизи границ двух стран.