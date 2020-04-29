Два стратегических ракетоносца Ту-160 Энгельсской авиабазы совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Полет проходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и длился восемь часов. На разных участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители Финляндии, Швеции и двух стран НАТО – Польши и Дании.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.