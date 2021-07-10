На площадке Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» в формате круглого стола прошло обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой общественного транспорта в Энгельсе.

В обсуждении приняли участие Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко, координатор проекта «Народный контроль» Василий Кречин, а также сотрудники комитета ЖКХ, представители депутатского корпуса и перевозчики района.

В первую очередь был рассмотрен вопрос качества обслуживания пассажиров на маршрутных такси района. В частности, наличие в городском транспорте терминалов для безналичной оплаты. Координатор проекта «Народный контроль» Василий Кречин отметил, что по результатам мониторинга текущего состояния такси, система кондиционирования и терминалы оплаты отсутствуют в 19 из 22 установленных случаев. Спикер подчеркнул, что необходимо обеспечить исправную работу кондиционеров в кратчайшие сроки. Со стороны представителя перевозчиков был дан комментарий о возможном некомпетентном отношении водителей к новым правилам организации проезда.

— Необходимо информировать жителей о новых условиях проезда, теперь наличие кондиционера в салоне маршрутки прописано в контракте, без него автомобиль не может работать на линии, — рассказал Василий Кречин.

Сейчас все маршрутные такси имеют в наличии терминалы для безналичной оплаты, это предусмотрено новыми условиями перевозки пассажиров, которые регулируются контрактными условиями при публикации муниципалитетом открытых тендеров.

— Перевозчик обязан размещать информацию о работе терминалов безналичной оплаты, призываем и пассажиров требовать от водителей его предоставить. Если вам в этом отказали, то сообщайте о случившимся в единую диспетчерскую службу, — прокомментировал депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Корнеев.

Также, участники обсудили вопрос троллейбусного маршрута №109, с момента открытия 2 июля им воспользовались уже более 28 тысяч жителей. Сейчас он объединяет маршруты Саратовского троллейбуса №1 и троллейбусного маршрута №8 в Энгельсе, тем самым дублируя их. Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко министерством принято решение упразднить маршруты №1 и №8, но, также отмечено, что рабочие места для сотрудников будут сохранены. Возник и вопрос единого льготного проездного, сейчас проездной действует только в границах каждого муниципалитета отдельно. Представитель министерства пообещал, что в ближайшее время льгота распространится и на междугороднее сообщение.