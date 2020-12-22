На минувшей неделе в пассажирском вагонном депо Саратов Приволжского филиала АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД» прошло образовательное мероприятие для школьников поселка Пробуждение Энгельсского района.

Мероприятие проводилось с целью профориентации и профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

В начале встречи представители Приволжской железной дороги рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на железной дороге и показали тематический видеоролик. Школьникам напомнили, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. С целью закрепления полученных знаний была организована викторина на знание правил безопасности с вручением тематических подарков и профилактических памяток.

После инструктажа по технике безопасности учащихся провели на экскурсию в производственные цеха предприятия. В них ребятам показали процессы технического обслуживания и ремонта вагонов. Школьники посетили вагонно-сборочный цех, колесно-роликовый участок, а также участок ремонта тележек.

Профориентационное мероприятие в пассажирском вагонном депо Саратов, организованное при поддержке Комитета по туризму Саратовской области, проводилось впервые.

В тот же день на территории предприятия состоялся круглый стол, за которым обсуждались перспективы сотрудничества железнодорожников и представителей туристического сообщества. Участники встречи договорились проводить подобные познавательные экскурсии на регулярной основе.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионе мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.