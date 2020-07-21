Волонтеры проекта «#Именагероев 2.0» провели восстановительные работы на могилах участников Великой Отечественной войны. Благодаря труду активистов, почти 100 могил ветеранов на энгельсском кладбище были благоустроены.

Многие могилы ветеранов были заброшены в связи с тем, что за ними некому было ухаживать: родственники участников войны либо умерли, либо уехали в другие регионы.

Активисты убрали мусор с могил, освежили краску, где-то демонтировали и выпрямляли надгробия, даже бетонировали их основания и переустанавливали надгробия. Эта работа выполнялась в течение июля. В среднем за один день волонтеры приводили в порядок по две-три могилы.