Коллектив Энгельсской городской клинической больницы №1 в День памяти и скорби, 22 июня, возложил цветы к монументу погибших в годы войны врачам. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказали сами медики.

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. По окончанию войны 12,5 процента всех этих людей были убиты, и этот показатель серьезно превышает потери в каждом отдельном военном подразделении. Но, несмотря на опасность, они никогда не опускали руки, а в самых экстремальных ситуациях только железная воля помогала им вытаскивать сотни людей с того света, и вновь возвращать на поля сражений.

Конечно же, в ходе войны, и особенно после начала контрнаступления советских войск качество и возможности военного медицинского персонала серьезно возросли. Очень важной задачей было максимально быстро вернуть раненых солдат и офицеров на поля сражений, и медикам было предоставлено все необходимое. И параллельно с этим война воспитала огромное количество настоящих профессионалов своего дела, обладающих стальными нервами, и способными мгновенно справится с самыми сложными проблемами. Они добились поразительных результатов, и за все время войны, благодаря медицинским работникам в строй вернулось около 72 процента раненых солдат и 90 процентов больных, то есть приблизительно 17 миллионов человек.

Эти показатели ярко демонстрируют профессионализм и невероятную самоотдачу советских медиков, сумевших выполнять свой долг даже в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах.

В этом году, объявленном Годом Памяти и Славы в Энгельсской больнице №1 запланирован ряд мероприятий, посвященных 75-й годовщины Победы.