В Энгельсе почти сутки мужчину держали в гараже злоумышленники, которые вымогали у него 30 тысяч рублей.

Вымогатели избивали жертву металлической трубой. Владелец гаража же фигурирует в деле как свидетель. В полицию боялся обращаться — угрожали.

На допросе один из задержанных заявил, что отношения к делу не имеет, а потерпевший вовсе сам отдал имущество в качестве возмещения долга. Также он признался, что дал потерпевшему пару пощёчин.

Теперь следствию предстоит разобраться, насколько показания подозреваемых действительны. Сейчас на злоумышленников завели уголовные дела, а также арестовали.