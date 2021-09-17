В рамках месячника «Внимание, переезд!» саратовские железнодорожники провели профилактическую акцию в Энгельсе. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий был выбран железнодорожный переезд, расположенный на втором километре перегона Покровск – Разъезд 3 км (пересечение с улицей Маяковского в городе Энгельсе). Каждые сутки через данный объект проезжают в среднем 13 тысяч автомобилей и 12 поездов.

Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, полуавтоматическими шлагбаумами и устройствами заграждения.

Железнодорожники раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, акцию поддержали и учащиеся инженерного лицея Саратова. Специально для водителей ребята подготовили письма с просьбой соблюдать плавила пересечения железнодорожных переездов и помнить о безопасности пассажиров.