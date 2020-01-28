Дом офицеров в Энгельсе будет сохранен. Информация об этом появилась на странице сторонников спикера госдумы «Володин. Саратов» в Инстаграме.

Сейчас здание закрыто забором – здесь проводились дренажные работы, которые защитят фундамент от разрушения. Проведены исследовательские работы, обеспечена сохранность здания. Средства на это были найдены при поддержке Председателя госдумы Вячеслава Володина.

-Найдены средства для того, чтобы сохранить Дом офицеров. Они используются для оборудования дренажа, чтобы защитить фундамент здания от весенних, дождевых вод. Нам правильно сохранить здание и оставить его тем, кто будет жить после нас, — сказал спикер госдумы.

Комиссия по охране объектов культурного наследия приняла решение включить здание в список выявленных памятников регионального значения. Однако, специалисты отмечают, что здание имеет все признаки памятника федерального значения.

-Это важно не только для Саратовской области, но и для всей Российской Федерации. Поэтому мы будет просить федеральный орган охраны объектов культурного наследия о принятии решения в отношении данного здания и присвоении ему статуса федерального значения, — говорит начальник управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин.