Один из ритуальных магазинов Энгельса вынудили уйти с арендованного места, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Салон-магазин оказывал ритуальные услуги на первом этаже жилого дома по улице Колотилова в Энгельсе. Прокуратура заявила, что размещение подобного заведения в жилом доме негативно сказывается на психологическом состоянии его жителей, особенно детей, в связи с чем организация должна сменить место своей деятельности.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, так как расположение подобной организации в жилом доме является грубым нарушением.