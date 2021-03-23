На энгельсском мусоросортировочном комплексе АО «Управление отходами» в преддверии весенне-летнего периода прошло совещание, посвященное предстоящему увеличению объема поступающего ТКО. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – директор саратовского филиала компании Михаил Андреев, глава Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников и директор центра развития Саратовской агломерации Александр Стрелюхин.

Участники совещания осмотрели комплекс и подтвердили, что он технологически готов к росту объемов ТКО, который ежегодно наблюдается с наступлением весны, а также обратили внимание, что на картах полигона соблюдается технология безопасного захоронения ТКО.

В ходе совещания обсуждалась программа дальнейшего технологического развития МСК. В ближайшие несколько месяцев на комплексе будут введены в эксплуатацию новые мощности в цехе обработки и сортировки ТКО, которые позволят оптимизировать производственный процесс, повысить качество и объемы отбора вторичных материальных ресурсов.

АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО. За прошедшие пять лет в рамках развития имущественного комплекса на энгельсском МСК были построены две карты полигона, введена в эксплуатацию система дегазации карты №1, планируется строительство третьей карты.

Эксплуатация концессионных объектов в Саратовской области является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.