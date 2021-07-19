Энгельсский мусоросортировочный комплекс АО «Ситиматик» работает в круглосуточном режиме. Для этого были введены дополнительные смены работников на линиях сортировки и технического персонала. Предприятие обеспечивает обработку твердых коммунальных отходов в четыре смены.

После введения новых смен на комплексе в течение суток работают почти 60 человек: водители спецтехники, сортировщики, слесари, операторы оборудования, подсобные рабочие. Все поступающие на концессионный объект отходы, в том числе и крупногабаритные, проходят обработку и сортировку. Не подлежащие вторичной переработке отходы отправляются на полигон для экологически безопасного захоронения.

Технологический процесс на комплексе начинается с пункта весового контроля, где отходы взвешиваются и показатели автоматически заносятся в программу учета. Затем мусор разгружается на специальной площадке, с которой он по конвейерной ленте поступает в кабины визуального контроля, где происходит отбор крупных объектов и стекла. Далее все попадает в самый большой в Поволжье «грохот» — барабанный сепаратор для разделения твердых коммунальных отходов на фракции различного размера, которые сортируются в автоматическом режиме и направляются на ручную досортировку на конвейерные ленты. Металл отбирается в конце технологического процесса с помощью специального магнита. Таким образом на заводе отделяются фракции металла, бумаги, картона и пластика. Технологии, применяемые на комплексе, позволяют извлекать из общего потока ТКО 15 фракций вторичных материальных ресурсов для последующего возврата в хозяйственный оборот.

— Энгельсский мусоросортировочный комплекс оснащен мощным австрийским, чешским и отечественным оборудованием. Чтобы оно функционировало бесперебойно, и жители получали качественную коммунальную услугу, оно должно находиться под постоянным контролем специалистов. Для улучшения качества обработки отходов и увеличения отбора вторсырья мы перевели комплекс на круглосуточный режим. Это позволит исполнять показатели, установленные нацпроектом «Экология». Так как комплекс находится достаточно далеко от маршрутов общественного транспорта, для удобства сотрудников организован служебный трансфер, который доставляет их на работу и домой согласно сменам в любое время суток, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что Энгельсский мусоросортировочный комплекс работает с марта 2015 года и принимает коммунальные отходы 12 муниципальных районов Саратовской области, включая крупнейшие города региона Саратов и Энгельс.