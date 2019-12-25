В Энгельсе полиция раскрыла кражу 90 тыс. рублей с карты 47-летнего мужчины.

— Сотрудник угрозыска установили подозреваемого — 35-летнего гражданина, который жил с потерпевшим на одной жилплощади. Тот рассказал, что узнал о наличии у сожителя тещи карты, скачал мобильное приложение, с помощью которого и перевел деньги на счет своей знакомой. После этого злоумышленник потратил средства на развлечения, — сообщили в ГУ МВД области.

Стоит отметить, что мужчина ранее был неоднократно судим за наркопреступления и грабежи.

Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.