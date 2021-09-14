Энгельсский суд вынес приговор ранее судимому мужчине, сообщает региональное следственное управление.

39-летний житель Энгельса признан виновным в совершении грабежа и насильственных действий по отношению к жертве.

11 октября прошлого года в квартире на проспекте Строителей, принадлежащей 51-летней женщине, собралась компания.

Когда гости разошлись, обвиняемый остался в квартире. Угрожая применением насилия, он попытался изнасиловать хозяйку. Она сопротивлялась и в процессе борьбы сломала руку.

После этого мужчина запер изнутри входную дверь и спрятал ключи, лишив потерпевшую возможности покинуть квартиру и обратиться за помощью — у нее не было телефона.

Утром он совершил в отношении женщины действия сексуального характера, затем забрал принадлежащий ей DVD-плеер и покинул квартиру, заперев ее снаружи на ключ.

Женщина смогла выбраться через балкон, так как квартира была на первом этаже, и обратилась в больницу.

Суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.