В Энгельсе модернизировали районный центр занятости. Работы прошли в рамках нацпроекта “Производительность труда и поддержка занятости” президента РФ Владимира Путина.

Ранее такое же учреждение открывали в Балакове.

В здании есть сектор первичного приема, зоны индивидуальной работы, кабинет психолога, комнаты для профориентации, содействия трудоустройству, сектор для развития карьеры.

А еще современная техника, система “электронной очереди”, интерактивные информационные стенды, терминалы с бесплатным доступом к порталам.

— Для удобства жителей создаются современные центры, где можно получить необходимые услуги на высоком, качественном уровне. Все это нацелено на решение важнейших задач трудоустройства, переподготовки безработных, взаимодействие с работодателями, — подчеркнул губернатор Саратовской области Валерий Радаев.





