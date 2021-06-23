Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ» в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, подвело итоги конкурсного отбора среди предприятий на право создания корпоративного центра опережающей подготовки.

В число 15 предприятий страны, которые получат господдержку на создание данного центра, вошло энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал».

Теперь там организуют работу по сборке корпоративных стандартов по актуальным профессиям, сквозной оценке персонала и адресном повышении квалификации кадров.

— Благодаря этим центрам компании получат инструмент, разработанный Ворлдскиллс Россия, который позволит стандартизировать требования к персоналу, оценивать сотрудника на соответствие занимаемой должности, а также реализовывать адресные программы повышения квалификации, исходя не только из текущих требований к персоналу, но и работая на опережение с учетом проектов оптимизации и модернизации производства, — заявили организаторы.