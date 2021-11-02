Судебные приставы принудили энгельсского должника по алиментам возместить задолженность, сообщает УФССП по Саратовской области.

Житель Энгельса накопил долг свыше 500 тысяч по алиментам своей несовершеннолетней дочери, и не спешил выплачивать деньги. В качестве стимула к выплате долга ему запретили выезд за границу. Это не произвело должного эффекта, тогда судебные приставы арестовали его счет и направили деньги на погашение задолженности.

Однако, этих денег оказалось недостаточно для погашения долга, тогда судебные приставы арестовали его автомобиль Hyundai Solaris и оставили ему на ответственное хранение. Поняв, что может лишиться транспортного средства, мужчина погасил задолженность.