Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили дело в отношении энгельсского инспектора ГИМС.

Материалы предоставили сотрудник УФСБ и регионального СБ МЧС.

Установлено, что в мае 2020 года мужчина написал в бумагах о водителе суда “Прогресс 4”, который якобы нарушил закон. Росписи этого человека нет, на самом деле ничего не происходило. Инспектор специально сделал так, чтобы завысить свои показатели.

Доказательства собирают, расследование продолжается.