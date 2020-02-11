Ревизоры Счетной палаты РФ в текущем году намерены проверить эффективность расходования бюджета на базе дальней авиации из Энгельса Саратовской области. Это следует из плана проверок, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, проверяющие приедут в Энгельс, где изучат финансовые документы авиабазы. Их интересуют вопросы расходования и эффективного использования бюджетных денег на содержание и техническое оснащение соединений и воинских частей Военно-воздушных сил, сервисное обслуживание и утилизацию авиационной техники и вооружения.

Также в 2020 году в Саратовской области будут проверять региональное отделение Пенсионного фонда.