Осуждена жительница Энгельса за склонение к употреблению и хранение наркотиков.

В областной прокуратуре рассказали, что в сентябре 2018 года женщина предложила своему знакомому попробовать наркотик «соль». Она заверила его, что вещество не вызывает привыкания, а только приятное чувство эйфории. Мужчина согласился и ввел себе наркотик внутривенно.

Кроме того, в марте возле дома на улице Колотилова в Энгельсе подсудимая получила координаты тайниковой закладки и забрала очередную порцию дури.

В настоящее время суд приговорил к двум с половиной годам ограничения свобода, а также к принудительному лечению от наркомании.