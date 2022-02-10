Саратовская епархия Русской православной церкви подала в феврале иски в суд к администрации Саратова на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Однако требования церковников направлены не на взыскание денежных средств, а на признание права собственности епархии на ранее возведенные церкви в Саратове.

Епархия добивается от мэрии права собственности, но не взыскания 2 млн рублей.

Речь идет о саратовских храмах Александра Невского в парке Победы и Спаса Нерукотворного на улице академика Семенова.

Со слов юристов РПЦ, признать право собственности на эти объекты можно лишь таким способом.

Мэрия областного центра выступает в качестве ответчика, так как является уполномоченным органом на выдачу разрешений на строительство и акт ввода в эксплуатацию.