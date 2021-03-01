На утро 1 марта в Саратовской области зарегистрировано 195 заболевших коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 49,705 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 44,877 тысячи человек.

Новые случаи заболевания регистрировались в Саратове — 83, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 19, Балашовском — 13, Петровском — пять, Вольском, Екатериновском, Ершовском и Федоровском — по четрые, Александрово-Гайском, Аткарском, Марксовском, Романовском и Ртищевском — по три, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Духовницком, Калининском, Новобурасском, Перелюбском, Советском районах и ЗАТО Светлый — по два, Аркадакском, Краснопартизанском, Лысогорском, Пугачевском, Ровенском, Саратовском, Татищевском и Турковском — по одному.