Дети из малообеспеченных семей, находящиеся на дистанционном обучении, будут обеспечены компьютерами, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Партия вместе с правительством России, агентством стратегических инициатив разработали программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главная цель – в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию.