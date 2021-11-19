Президиум Регионального политического совета партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Михаила Исаева для избрания на должность главы муниципального образования «Город Саратов». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Должность мэра важная, ответственная, не зря кандидатуру согласовывают в президиуме Генсовета партии. Михаила Исаева все знают, он прошел многие ступени. Говорим открыто, были сложные периоды, но благодаря совместным проектам и вниманию Вячеслава Володина, город заметно преображается. Это, в том числе, заслуга команды Михаила Исаева. Впереди много работы, много нерешенных городских проблем, которые волнуют жителей. Это и строительство новых социальных объектов, школ, учреждений здравоохранения и ремонт тротуаров в городе. Важно, чтобы проекты реализовывались в установленные сроки. И здесь большая ответственность лежит на главе города.

Будет правильно рекомендовать его для избрания на должность главы Саратова», — отметил депутат Госдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

В ответном слове Михаил Исаева поблагодарил коллег за оказанное доверие: «Это кредит доверия, который надо оправдать системной ежедневной работой».