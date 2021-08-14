«Единая Россия» предложила построить ледовые арены во всех районах Саратова и крупных районных центрах.

В Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» проходит обсуждение Народной программы.

В ходе обсуждения призер Олимпийских игр Сергей Улегин предложил рассмотреть возможность проектирования и строительства Ледовых дворцов в районах Саратова.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков поддержал эту инициативу для включения в Народную программу партии «Единая Россия». Так же он предложил расширить эту инициативу и задуматься о строительстве ледовых аренды в районных центрах Саратовской области, таких как Ртищево, Ершов, Дергачи, Калининск, Энгельсе, Марксе, Хвалынске, Новоузенске и Красном Куте.