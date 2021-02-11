Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги, сообщает сайт партии «ЕР.ру».

В случае принятия закона, граждане России смогут указать один счет в банке, с которого кредиторы не смогут списать сумму в размере одного МРОТа, оставив таким образом человека без средств к существованию. Предполагается, что это станет дополнительной социальной гарантий для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Закон также защитит интересы самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

— Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму, — отмечает один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В случае, если человек не знает о новой норме, приставы должны будут письменно уведомить его.

— Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше, — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

При разработке законопроекта его авторы консультировались с профильными ведомствами — министерствами труда и социальной защиты, юстиции, ФССП и Банком России. В начале года документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По существующим сейчас нормам, допускается списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. По Трудовому кодексу за долги может удерживаться до половины зарплаты. Это часто приводит к тому, что люди остаются без средств к существованию.

Закон, в случае его принятия, сохранит на счете сумму равную МРОТ. Главная его цел — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все россияне имели доход не ниже величины прожиточного минимума.