Депутат Саратовской областной думы, председатель регионального общественного совета проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Юлия Ермакова обратила внимание на готовность Председателя Государственной думы Вячеслава Володина всегда найти решение вопроса, волнующего жителей региона. В том числе — по поиску дополнительных средств на текущее содержание учреждений образования в областном центре.

— Внимание спикера госдумы Вячеслава Володина к волнующим людей вопросам всегда вызывает уважение. Более того, обозначая проблему, он оперативно находит способ для её решения. Как это можно видеть на примере выделения дополнительных средств на текущее содержание школ и детских садов. Принятое решение позволит закрыть важный вопрос нехватки средств в учреждениях образования, а контроль, в том числе вместе с родительским сообществом — направить их именно на то, где они будут больше всего необходимы, — сказала Ермакова.