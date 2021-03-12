Директор МЭЛ им. А.Г. Шнитке, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Ермакова поддержала инициативу Вячеслава Володина о дополнительном финансировании учебных заведений Саратова, Балакова, Вольска, Аткарска и Энгельса

— Вячеслав Володин всегда был и остается ярким примером для все нас. На этот раз он поддержал финансирование Энгельсских образовательных организаций.

На встрече с директорами школ и детских садов в регионе спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением дополнительно увеличить финансирование расходов образовательных учреждений, заложить финансирование на решение существующих проблем — из расчета две тысячи рублей на ребенка в год. Вячеслав Володин пообещал и нашёл половину этой̆ суммы. Сейчас одна тысяча рублей — от муниципального бюджета и одна тысяча рублей — из спонсорских средств, это из расчета 45 тысяч обучающихся и воспитанников, суммарно 90 миллионов рублей. Поэтому финансирование на содержание учреждений образования должно быть заложено на следующий финансовый год в бюджет, — отметила Ермакова.