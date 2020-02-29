Руководитель Саратовского РО РОДП «Яблоко» Александр Ермишин покинул свой пост. О своем уходе он рассказал нашему корреспонденту.

Ермишин состоял в партии 12 лет и принимал активное участие в региональной политике. Однако после вечера памяти Бориса Немцова он объявил, что уходит из «Яблока».

— Я никогда не скрывал, что основная моя цель – это Саратов, мой родной город, в котором я живу и собираюсь жить дальше. Я планирую участвовать и побеждать на выборах в городские и региональные представительские и законодательные органы власти для того, чтобы представлять интересы своих единомышленников, иметь больше возможностей для реализации личных идей и готов нести за это ответственность, — аргументировал свой уход политик.

По словам Александра Ермишина, ему не интересны внутрипартийная карьера и особенности внутрипартийной борьбы. Но он обозначил, что никуда не собирается исчезать с радаров.

— Я здесь, все каналы связи работают. И, разумеется, остаюсь председателем общественного движения «Жить здесь», — заключил Ермишин.