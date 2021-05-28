Член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, Саратовской областной думы, депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Ерохина призвала поддержать кандидатов на предварительных выборах кандидатов от партии.

— В предварительном голосовании партии «Единая Россия» изъявили желание принять участие много наших соотечественников. Среди них врачи, учителя, предприниматели, студенты, действующие депутаты Государственной думы. Считаю, важно поддержать людей, которые профессионально в госдуме занимаются вопросами бюджетной политики, местного самоуправления и транспортной инфраструктуры. Поддержка людьми таких кандидатов важна для развития нашей области, — подчеркнула Татьяна Ерохина.