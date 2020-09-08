Ершовский районный суд постановил признать договор купли-продажи, заключенный между бывшими супругами, недействительным и вернут женщине ВАЗ 21213 «Нива» 2002 года выпуска. Об этом сообщили в областном УФССП.

Гражданин должен был вернуть ей ключи от авто и паспорт транспорта.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, на машину вынесли запрет о постановлении регистрационных действий.

Дважды приставы ходили по местам, где ВАЗ мог бы быть, но его там не было.

Должник признался, что хранит транспорт у посторонних.

Приставы вынесли постановление об исполнительном розыске, в итоге машину все-таки нашли, ее арестовали.

Составлен акт о передаче взыскателю.