В Саратовской области на 22 июля зарегистрировано 242 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших в регионе составляет 70,834 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 66,311 тысячи человек, за сутки 213.

Новые случаи распределились так: Саратов — 104, Энгельсский район — 46, Балаковский — 33, Балашовский — восемь, Аркадакский, Базарно-Карабулакский — по пять, Вольский, Ершовский, Краснокутский, Краснопартизанский — по четыре, Лысогорский, Татищевский, поселок Светлый — по три, Калининский, Марксовский, Ртищевский, Саратовский — по два, Балтайский, Ивантеевский, Хвалынский — по одному.