Домой Рубрики Новости Саратова Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду По Новости Саратова - 17.12.2021 42 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: Новости Саратова На 17 декабря, еще 10 саратовцев получили травмы при падении на ледяных тротуарах и обратились в скорую помощь. Как уточнили в минздраве региона, это восемь женщин в возрасте от 25 до 82 лет, и двое мужчин 53 и 83 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков Саратовцы ломают елки во дворах Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков Новости Саратова - 17.12.2021 0 В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и воровала деньги у стариков. Она попадала таким образом в дома жертв, известно о двух пострадавших. Остальных полиция призывает... Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду 17.12.2021 Саратовцы ломают елки во дворах 17.12.2021 Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку 17.12.2021 Александр Бондаренко: Законопроект об организации местного самоуправления направлен на повышение эффективности... 17.12.2021