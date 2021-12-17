На 17 декабря, еще 10 саратовцев получили травмы при падении на ледяных тротуарах и обратились в скорую помощь.

Как уточнили в минздраве региона, это восемь женщин в возрасте от 25 до 82 лет, и двое мужчин 53 и 83 лет.