В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Отметим что за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5160 жителей региона.

Вместе с тем защитили свое здоровье 526 человек — только за сутки.

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