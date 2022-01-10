Домой Рубрики Новости Саратова Еще 10 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 10 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 10.01.2022 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Отметим что за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5160 жителей региона. Вместе с тем защитили свое здоровье 526 человек — только за сутки. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове появилась «Доска успеха молодежи» с кучей ошибок «Александрии» запретили размещать торговые точки на 3-й Дачной в Саратове В Саратовской области планируют высадить 2,5 тысячи гектаров лесов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове появилась «Доска успеха молодежи» с кучей ошибок Новости Саратова - 10.01.2022 0 В сквере министерства образования в Саратове появилась "Доска успеха молодежи" с кучей орфографических ошибок и опечаток. Об этом саратовцы пишут в группах социальных сетей. Что... «Александрии» запретили размещать торговые точки на 3-й Дачной в Саратове 10.01.2022 В Саратовской области планируют высадить 2,5 тысячи гектаров лесов 10.01.2022 В Саратовской области в 2021 году родилось 18,5 тысяч детей 10.01.2022 Ярмарку на Театральной площади в Саратове продлили до весны 10.01.2022