За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались еще 10 человек.

Такие данные 12 февраля публикует областной минздрав.

Сообщается, что от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 женщины и 6 мужчин.

Возраст покойных составляет от 57 до 87 лет.

Только по официальным данным, с начала пандемии от COVID-19 умерли уже 5457 жителей Саратовской области.

Большая часть умерших от ковида — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, Саратовская область лидирует в России по естественной убыли населения.