Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 11.02.2022 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 11 человек скончались от коронавируса. Это восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 39 до 93 лет. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 5447 саратовцев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6 тысяч рабочих ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Новости Саратова - 11.02.2022 0 В полицию обратился 37-летний саратовец. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах потерял банковскую карту, а потом обнаружил, что ей оплачивались покупки в продуктовом магазине.... Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде 11.02.2022 В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6... 11.02.2022 Саратовец получил 8 лет «строгача» за избиение друга до смерти 11.02.2022 В Балаково собака укусила ребенка 11.02.2022