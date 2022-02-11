В Саратовской области еще 11 человек скончались от коронавируса.

Это восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 39 до 93 лет.

Всего за время пандемии от коронавируса умерли 5447 саратовцев.

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